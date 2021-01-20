Данные Минздрава на 20 января

По данным Минздрава, за сутки в стране зарегистрированы 1 778 пациентов с COVID-19, выписаны 2 292. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 230 494 человека с положительным тестом на COVID. Выздоровели 214 366 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 610 человек с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выполнено 1 560 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 295 374 теста.