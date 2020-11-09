Данные Минздрава о COVID-19 на 9 ноября

На сегодня в Беларуси выздоровели и выписаны 91353 пациента, у которых ранее былподтвержден COVID-19. Зарегистрированы 107262 человека с положительным тестом на коронавирус. Проведено свыше 2700 000 исследований. Умерли 1011 пациентов с рядом хроническихзаболеваний с выявленным COVID-19.