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Данные Минздрава о COVID-19 на 9 ноября

На сегодня в Беларуси выздоровели и выписаны 91353 пациента, у которых ранее былподтвержден COVID-19. Зарегистрированы 107262 человека с положительным тестом на коронавирус. Проведено свыше 2700 000 исследований. Умерли 1011 пациентов с рядом хроническихзаболеваний с выявленным COVID-19.

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