Данные Минздрава по Беларуси по COVID-19

Минздрав опубликовал новые сведения по коронавирусу. В Беларуси на 2 ноября выздоровели и выписаны 87400 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 100400 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 537798 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 989 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.