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Данные Минздрава по COVID-19
Данные по заболеваемости COVID-19 в нашей стране. За сутки выявлено 947 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 658 пацинетов. 8 человек, к сожалению, умерли. Проведено почти 12 с половиной тысяч тестов по обнаружению COVID-19.
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