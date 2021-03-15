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Данные Минздрава по COVID-19

Данные по заболеваемости COVID-19 в нашей стране. За сутки выявлено 947 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 658 пацинетов. 8 человек, к сожалению, умерли. Проведено почти 12 с половиной тысяч тестов по обнаружению COVID-19.

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