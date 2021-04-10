ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Данные Минздрава по COVID-19 на 10 апреля

Статистика нашего Минздрава. За сутки зарегистрированы 1 433 пациента сCOVID-19, выписаны 1 360 пациентов, выполнено 18 718 тестов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все