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Данные Минздрава по COVID-19 на 10 октября

В Беларуси за сутки зарегистрированы1 979 пациентов с COVID-19, выписаны1 935. Умерли 14 человек. Выполнено 43 082 теста.

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