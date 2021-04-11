Данные Минздрава по COVID-19 на 11 апреля

В Беларуси, по данным Минздрава, за сутки зафиксированы 1175 пациентов с COVID-19, выписаны 1379. Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы 336 038 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 326 487 , умерли 2 354. Проведено почти 5 554 000 тестов.