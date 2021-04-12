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Данные Минздрава по COVID-19 на 12 апреля

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 843 пациента с COVID-19, выписаны 600.

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