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Данные Минздрава по COVID-19 на 13 июня

В Беларуси за сутки 923 инфицированных коронавирусом. Выписаны 1 155 пациентов. Выполнено 17 605 тестов. За весь период распространения COVID-19 в стране умерли 2 978 человек, заболели 405 663.


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