Данные Минздрава по COVID-19 на 15 ноября

В Беларуси на сегоднявыздоровели и выписаны 95 тысяч 843 пациента, у которых ранее был подтвержденCOVID-19. Зарегистрированы 114 тысяч 185 человек с положительным тестом накоронавирус. Проведено свыше 2 миллионов 882 тысяч исследований. Умерли 1тысяча 46 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.