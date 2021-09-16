Данные Минздрава по COVID-19 на 16 сентября

В Беларуси более 1 млн 824 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 млн 505 прошли полный курс вакцинации - Минздрав обновил статистику по коронавирусу. За сутки в стране зарегистрированы 1967 пациентов с COVID, выписаны 1589.