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Данные Минздрава по COVID-19 на 17 февраля

Данные от Минздрава Беларуси. За сутки зарегистрированы 1352 человека с коронавирусом.
Выписаны - 1 511 пациентов.

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