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Данные Минздрава по COVID-19 на 17 мая

Последние данные от Минздрава: за сутки в Беларуси зарегистрирован 1191 пациент с COVID-19, выписаны 743.

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