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Данные Минздрава по COVID-19 на 19 декабря

За сутки в РеспубликеБеларусь зарегистрированы 1 931 пациентс COVID-19, выписаны 2 037 пациентов. Всего с начала пандемии вБеларуси были зарегистрированы 171 579 человек с положительным тестом на COVID-19.Выздоровели 149 353 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 316пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выполнено 29835 тестов. Всего в стране проведено 3 748 073теста.

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