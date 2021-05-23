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Данные Минздрава по COVID-19 на 23 мая

В Беларуси за сутки - 1 252 заболевших. Выполнено 18 920 тестов. Выписаны 1 599 пациентов. С начала пандемии в стране умер 2 771 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

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