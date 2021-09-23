Данные Минздрава по COVID-19 на 23 сентября

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 973 пациента с COVID-19, выписаны 1 523 пациента. Более 1 миллиона 942 тысяч белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса, из них более 1 миллиона 548 тысяч прошли полный курс вакцинации.