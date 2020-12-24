Данные Минздрава по COVID-19 на 24 декабря

За сутки в Беларуси зарегистрировано 1 917 пациентов с COVID-19, выписано 2 358. Всего с начала пандемии в нашей странезафиксировано 181 113 человек с положительным тестом на коронавирус. Преодолелиинфекцию 159 437пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID. За весь периодраспространения инфекции умерло 1 358 пациентов с выявленной коронавируснойинфекцией. За минувшие сутки выполнено 27 514 тестов. Всего их в стране проведено почти3 855 000.