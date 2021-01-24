Данные Минздрава по COVID-19 на 24 января

В Беларуси за суткизарегистрированы 1 752 пациента с COVID-19, выписаны- 2 641.С начала распространения инфекции в нашей стране были зарегистрированы 237 611человек с положительным тестом. Выздоровели - 223 553, умерли - 1 649. Всегопроведено более 4 млн 365 с половиной тысяч исследований.