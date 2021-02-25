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Данные Минздрава по COVID-19 на 25 февраля

Засутки в стране зарегистрирован 1 191пациент с COVID-19, выписаны 1 413 пациентов. За минувшие сутки выполнено 17 169 тестов. Всего в странепроведено 4 841 780тестов.

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