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Данные Минздрава по COVID-19 на 26 декабря

В Беларуси за сутки - 983 заболевших COVID-19, выписаны 1 236 пациентов.

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