Данные Минздрава по COVID-19 на 28 декабря

В Беларуси на сегодня зарегистрированы 1 841 пациент с COVID-19, выписаны 1 385. Всего с начала пандемии заболевших коронавирусом в нашей стране 188 588 человек. Вылечились 167 421 пациент. Умерли 1 394. За минувшие сутки выполнено 9 230 тестов. Всего же в стране проведено 3 933 309 исследований.