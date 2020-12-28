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Данные Минздрава по COVID-19 на 28 декабря

В Беларуси на сегодня зарегистрированы 1 841 пациент с COVID-19, выписаны 1 385. Всего с начала пандемии заболевших коронавирусом в нашей стране 188 588 человек. Вылечились 167 421 пациент. Умерли 1 394. За минувшие сутки выполнено 9 230 тестов. Всего же в стране проведено 3 933 309 исследований.

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