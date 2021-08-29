Данные Минздрава по COVID-19 на 29 августа

В Беларуси за сутки зарегистрировано 1 405 пациентов с коронавирусом. Выписаны 1 487. Умерли 12 человек. Тестов выполнено 19 222. В стране продолжается вакцинация против COVID. Первую дозу препарата получили более 1 млн 620 тыс. белорусов, из них свыше 1 млн 330 тыс. завершили курс.