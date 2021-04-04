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Данные Минздрава по COVID-19 на 4 апреля

За сутки в Беларуси 1 239 заболевших коронавирусом. Выписаны 1 384 пациента. За весь периодраспространения инфекции в стране умерли 2 285 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

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