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Данные Минздрава по COVID-19 на 6 мая

За сутки в Беларуси зарегистрирована 1 219 пациентов с COVID-19, 10 человек умерли. На сегодняшний день более 299 тысяч человек получили первую дозу вакцины против коронавируса, свыше 150 тысяч прошли полный курс вакцинации.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы 364 951 человек с положительным тестом на COVID-19; выздоровели 355 531 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19; умерли 2 602 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией; проведено 5 939 162 теста.


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