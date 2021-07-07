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Данные Минздрава по COVID-19 на 7 июля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 998 пациентов с COVID-19, выписаны 1049.


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