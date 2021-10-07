ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Данные Минздрава по COVID-19 на 7 октября

Новые данные от Минздрава Беларуси: за сутки зарегистрированы 1 983 пациента с COVID-19, выписаны 1 560.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все