Данные Минздрава по COVID-19 на 8 января

Число заболевших COVID в мире превысило 88 с половиной миллионов человек. В Беларуси за сутки зарегистрировано 1 805 пациентов, выписано 2 177. Всего с начала пандемии в стране выявили 208 601 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 190 966, умерли 1 498 пациентов. Всего в стране проведено свыше 4 миллионов 114 тысяч тестов на COVID-19.