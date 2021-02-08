Данные Минздрава по COVID-19 в Беларуси

В Беларуси за сутки зарегистрированы 1 732 пациента с COVID-19, выписаны 2 236. Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы 258 691 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 247 177, умерли 1 783. Всего проведено свыше 4 577 000 исследований.