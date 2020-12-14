Данные Минздрава по ситуации с COVID на 14 декабря

В Беларуси за сутки зарегистрированы 1 853 пациента с COVID-19, выписан 1 321 человек. Всего с начала пандемии в стране положительный тест на коронавирус зафиксирован у 162 148 человек. Выздоровели 139 785, умерли 1 273 пациента. За минувшие сутки выполнено 16 103 исследования. Всего в стране проведено 3 625 620 тестов.