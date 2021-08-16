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Данные Минздрава: За сутки в Беларуси зарегистрированы 894 пациента с COVID-19, выписаны 672

Новая информация от Минздрава. За сутки в стране зарегистрированы 894 пациента с COVID-19, выписаны 672. Проведено 12 тысяч 795 тестов. Что же касается вакцинации - полный курс от коронавируса уже прошли более миллиона двухсот тысяч человек.


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