Данные от Минздрава по COVID-19 на 29 марта

В Беларуси за сутки зарегистрированы 918 пациентов с COVID-19, выписаны 654. Всего с начала пандемии заболели коронавирусом 319599 человек. Выздоровели 310 189, умерли 2 227. Всего проведено свыше 5 млн 341 тыс. тестов.