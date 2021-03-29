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Данные от Минздрава по COVID-19 на 29 марта
В Беларуси за сутки зарегистрированы 918 пациентов с COVID-19, выписаны 654. Всего с начала пандемии заболели коронавирусом 319599 человек. Выздоровели 310 189, умерли 2 227. Всего проведено свыше 5 млн 341 тыс. тестов.
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