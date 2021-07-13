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Данные от Минздрава по COVID-19 на 13 июля

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 586 пациентов с COVID-19, выписаны 532 пациента.

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