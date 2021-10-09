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Данные по COVID-19 на 9 октября

В Беларуси с сегодняшнего дня по всей стране введен обязательный масочный режим. За сутки зарегистрированы 1 998 пациентов с COVID, выписаны 1 333 пациента.

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