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Данные по COVID-19 в Беларуси на 3 июня

По данным Минздрава Беларуси, за сутки в нашей стране зарегистрированы 879 пациентов с COVID-19, выписано 1294 человека.

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