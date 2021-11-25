Данута Куронь о ситуации с беженцами: присутствие силовых структур создает условия, угрожающие жизни

На фоне сообщений о смертях мигрантов на польской территории, действия приграничных служб вызывают все больше вопросов в самой Польше. В Варшаве появляются плакаты с призывом помочь беженцам, люди выходят на митинги в защиту прав мигрантов. Присоединяются к волне негодования и известные общественные деятели. Легенда "Солидарности" экс-подпольщица Данута Куронь выступила с обвинениями в адрес местных пограничников и полицейских, которые "на восточной границе совершают преступления против человечества".

Правозащитница обратила внимание на то, что по мере усиления милитаризации в регионе активисты и волонтеры передают все меньше информации о беженцах, и это молчание все более устрашающее.