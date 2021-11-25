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Данута Куронь о ситуации с беженцами: присутствие силовых структур создает условия, угрожающие жизни
На фоне сообщений о смертях мигрантов на польской территории, действия приграничных служб вызывают все больше вопросов в самой Польше. В Варшаве появляются плакаты с призывом помочь беженцам, люди выходят на митинги в защиту прав мигрантов. Присоединяются к волне негодования и известные общественные деятели. Легенда "Солидарности" экс-подпольщица Данута Куронь выступила с обвинениями в адрес местных пограничников и полицейских, которые "на восточной границе совершают преступления против человечества".
Правозащитница обратила внимание на то, что по мере усиления милитаризации в регионе активисты и волонтеры передают все меньше информации о беженцах, и это молчание все более устрашающее.
Куронь также отметила, что присутствие силовых структур создает условия, угрожающие жизни. В качестве примера она привела ситуацию с общественной организацией "Врачи на границе", которая оказывала в Польше бесплатную медпомощь беженцам. Волонтеры организации подверглись нападению, их автомобили были разбиты. Еще более шокирует информация о мобилизации польской Лесной стражи для помощи силовым структурам на границе, отметила правозащитница. Добавила, что многие беженцы, которые в последние месяцы пытались пробраться через польские леса, либо пойманы, либо погибли.
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