Дапкюнас: Беларусь подтверждает свою готовность к конструктивному сотрудничеству с МАГАТЭ

Беларусь подтверждает свою готовность к конструктивному сотрудничеству с МАГАТЭ. Об этом заявил глава белорусской делегации, постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас, выступая на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. Он также отметил важность обеспечения безопасной работы АЭС и роли агентства в этом вопросе.

"Беларусь исходит из принципиальной позиции: ядерные объекты не должны подвергаться военным нападениям, - отметил белорусский дипломат. - Любые действия, способные поставить под угрозу безопасность ядерных объектов, персонала и населения, недопустимы".

Постоянный представитель также обратил внимание: "В этих условиях особенно важна профессиональная и независимая роль МАГАТЭ. Агентство должно иметь возможность выполнять предусмотренные его мандатом функции объективно и беспристрастно. Авторитет МАГАТЭ зависит от доверия государств-членов к его профессионализму и неполитизированному характеру работы".

"Беларусь выступает за сохранение именно такого подхода. МАГАТЭ должно и далее оставаться ведущей международной площадкой для сотрудничества государств в области мирного использования атомной энергии и ядерной безопасности", - подчеркнул Андрей Дапкюнас.

Дипломат подчеркнул: Беларусь выступает за то, чтобы преимущества мирного атома были доступны всем государствам, способным обеспечить его безопасное и ответственное использование.