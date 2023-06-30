Дарить важные и нужные подарки ко Дню Независимости - добрая традиция белорусов - где еще распахнулись двери накануне праздника?

По традиции накануне Дня Независимости в Беларуси открываются новые социальные объекты - важные и нужные.

Так, сегодня для самых маленьких жителей Заводского района столицы распахнул свои двери современный детский сад с яркими игровыми комнатами и центром патриотического воспитания. Детский сад, встроенный в многоэтажный дом, открылся в Ивановском районе. А в Бресте маленьких пациентов готовы принимать в корпусе детской областной больницы после реконструкции. Что приятнее, дарить или получать, узнала Карина Гуревич.

Многодетная семья Ирины Быховцевой переехала в новый микрорайон год назад. Больше всего не хватало детского сада рядом с домом. Сегодня мечта сбылась - самая младшая Саша уже успела познакомиться с друзьями в группе и оценить игрушки в новом детском саду Заводского района.

Предложили сад очень далеко от дома. И, конечно, нам было неудобно добираться. Когда появился этот сад, когда я услышала эту новость о том, что вообще закладывалось строительство. Конечно, это была очень радостная новость. Мы ждали его. Поэтапно следили за строительством, как тут трудились строители. Ирина Быховцева, многодетная мама

Долгожданный детский сад - подарок столице ко Дню Независимости. Появился он в жилом микрорайоне с символичным названием "Малая родина". Светлые игровые комнаты для 11 групп, оборудованный бассейн и даже интерактивно-спортивный зал - все для развития и здоровья малышей.

Детский сад, вместимостью 210 мест, 210 ребят он может вместить, является такой хорошей точкой застройки микрорайона "Малая родина". В этом году мы ввели последний дом в эксплуатацию. Всего здесь было построено, начиная с 2018 года, за 5 лет, 9 многоквартирных домов. Два паркинга. И три стоянки. В этом году также введен торговый объект, который находится в непосредственной близости. Мне кажется, созданы все условия для комфортного проживания. Сергей Масляк, глава администрации Заводского района г. Минска

Узнавать историю, достижения, культуру и традиции своей страны дети будут в центре патриотического воспитания. Вместе с опытными педагогами разучат народные танцы и песни. Немало внимания - интеллектуальному развитию. Ведь именно здесь будут подрастать будущие инженеры, программисты, учителя, врачи.

Этот компьютерный класс - для детей старшей группы. Здесь они смогут решать задачи на логику разной сложности. Для любознательных малышей и современный интерактивный комплекс. Интерфейс реагирует на движения.

Наше дошкольное учреждение - это действительно уютный дом для маленьких жителей жилого комплекса "Малая родина". Есть отдельный пищеблок, который оснащен разными кабинетами по разным направлениям для приготовления сырой и готовой продукции. Есть грузовой лифт для поднятия пищи по этажам. Что значительно облегчит работу нашего персонала. Также есть пассажирский лифт для удобства подъема детей на второй и третий этаж. Марина Шавель, заведующая детским садом № 584 г. Минска

О здоровье маленьких белорусов заботятся и в Бресте. После реконструкции здесь открыли корпус детской областной больницы. Внутри сделали полную перепланировку: вместо трех человек в палате размещают по два. На каждом этаже комнаты повышенного комфорта. До этого в детской областной больнице запустили основной корпус, который построили с нуля. Теперь здесь есть свои КТ и МРТ. Благодаря созданным условиям, в палатах интенсивной терапии выхаживают младенцев весом всего в килограмм. И при этом большинство малышей теперь могут находиться в больнице с мамами.

Вначале малыш лежал в кювезике. Немножко набрал вес, сейчас уже 2 200, уже большой. Конечно, морально это очень хорошо. Когда ты дома, а твой ребенок в другом городе - это невыносимо. Нам очень и очень нравится, что рядом, вместе с ребенком. Сергей Ковшик, главврач Брестской детской областной больницы: Ольга Бойко, жительница г. Березы

Был построен новейший корпус - он разгрузил старые корпуса. И стал вопрос, чтобы подходить к старым корпусам. Они уже ни морально и технически не соответствовали современным требованиям. У нас есть два рентген-кабинета, у нас очень большой парк УЗИ-оборудования и ставок мы добавили. Ольга Бойко, жительница г. Березы

А в Ивановском районе открылся детский сад, встроенный в многоэтажный дом. Рассчитан он на 75 ребят. Для каждой группы отдельная комната с зоной для отдыха и игр. Установлены полы с подогревом и конвекторы для сушки белья в шкафчиках. Оснащенная прачечная и пищеблок. Совмещенный спортивно-музыкальный зал с цифровым фортепиано, мультимедийной установкой и стереокомплектом.

Детский сад в микрорайоне Восточный нужен был уже давно, как только начался строиться этот микрорайон. А теперь это очень близко и очень удобно. Тем более он такой красивый, яркий. Инна Масюк, жительница г. Иваново

Осознанно мы шли на то, чтобы построить детсад именно в этом микрорайоне, так как он очень активно расстраивается. Здесь становится больше и больше домов, заселяется много молодых семей с детками. Соответственно, мы достигаем задачи - шаговая доступность дошкольного образования. Вадим Кравчук, зампредседателя Брестского облисполкома