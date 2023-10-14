Дарья Домрачева передала в музей НОК свою первую золотую медаль

Прекрасный подарок ко Дню матери Музею Национального олимпийского комитета преподнесла четырехкратная чемпионка зимних Игр Дарья Домрачева. К слову, летом она второй раз стала мамой. Титулованная биатлонистка передала в коллекцию свою первую золотую медаль. В музее можно увидеть не только эту награду, но и другие значимые для истории белорусского спорта трофеи. Например, серебряный орден МОК, медаль Пьера де Кубертена и другие золотые награды наших знаменитых олимпийцев.