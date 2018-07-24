Дарья Домрачева стала первым послом II Европейских игр в Минске

Сегодня в штаб-квартире Национального олимпийского комитета прошла церемония вручения четырехкратной олимпийской чемпионке сертификата. Дарья Домрачева поделилась, что для нее очень почетна эта миссия. Она надеется, что на II Европейских играх засияют новые спортивные звезды, которые в будущем будут вспоминать Минск как город, который принес им первые большие успехи. В число звездных послов войдут выдающиеся и авторитетные личности из мира спорта, искусства и культуры Беларуси и зарубежья. Их задача - продвижение и формирование положительного имиджа предстоящих Игр в Беларуси и за ее пределами.