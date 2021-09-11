Дарья Гончаревич - победительница конкурса "Мисс Беларусь - 2021"

Всего за корону в этом году борьбу вели 29 красавиц. Кроме статуса победительницы и короны, Дарьяполучила ключи от нового автомобиля и право представлять нашу страну на конкурсе "Мисс мира". Белорусскую красавицу страна выбирает уже 12-й раз. В этом году шоу посвятили теме народного единства. Конкурс за эти годы (а проводят его с конца 90-х) уже стал национальным брендом. Президент традиционно среди зрителей. Через образ белорусок постарались раскрыть образ всей нашей страны. Ведь красота наших женщин (внешняя и внутренняя) - это неотъемлемая часть имиджа Беларуси.