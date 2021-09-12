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Дарья Гончаревич - победительница конкурса "Мисс Беларусь - 2021"
Факт
Беларусь выбрала самую красивую девушку страны. Ей стала 18-летняя минчанка Дарья Гончаревич. Голову победительницы увенчала корона из белого золота с полутысячей топазов. Тиара гармонично вписалась в образ мисс Беларусь - 2021. К слову, девушке вручили совершенно новую корону - прежнюю передали в Музей белорусской государственности.
В декабре Дарья Гончаревич представит Беларусь на международном конкурсе "Мисс мира" в Пуэрто-Рико.
Первой вице-мисс стала брестчанка Юлия Иовлева, вторая вице-мисс - Александра Попок из Петрикова. Всего за корону в этом году борьбу вели 29 красавиц. Жюри было очень непросто, ведь каждая участница - индивидуальность и само олицетворение прекрасного. Перед красотой всех белорусок устоять невозможно.
Среди них актриса местного драматического театра, инспектор Могилевской таможни, совладелица парфюмерного магазина, будущая оперная певица. Они успевают все. В этом году шоу посвятили теме народного единства. Через образ белорусок постарались раскрыть образ всей нашей страны. Конкурс за эти годы (а проводят его с конца 90-х) уже стал национальным брендом.
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