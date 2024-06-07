Дарья Лосик рассказала, как стала расходным материалом в медиаистории бывшего мужа Игоря Лосика

Дарья Лосик, экс-жена создателя паблика "Беларусь головного мозга" Игоря Лосика, осужденного за организацию массовых беспорядков.

Ответственность - то, на чем ее поймали в выполнении поручений. Однако медиаистория Игоря Лосика имеет продолжение и имеет кураторов, которые использовали женщину как расходный материал.

"Я говорила, что я попытаюсь его освободить. Нет, нет, еще раз нет. Так не будет, потому что человек осужден на срок 15 лет. Можно говорить все. Это так не работает", - рассказывает в интервью телеканалу "Беларусь 1" Дарья.

Ответила она и на вопрос, обещали ли ей какую-то помощь в том, чтобы достать Игоря из тюрьмы? "Мне не то чтобы обещали, мне говорили так. Вот, давай, ты говори. И это цепляет зрителя. Это дает огласку".

Однако, по мнению Дарьи, все это звучит на самом деле дико размыто. "Непонятно, как в лет 28-30 можно на это клюнуть", - сокрушается она.