Дата: 100 лет со дня образования СССР - главные моменты в истории целой эпохи



СССР на момент распада занимал почти шестую часть обитаемой суши земли с населением в 293 млн человек.



Занимал второе место в мире по уровню промышленного производства. Если бы СССР не распался, то сейчас бы в нем жили 302 млн человек.



Это масштаб, с которым сложно было бы поспорить геополитически, экономически и территориально (видео).