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Дата: 100 лет со дня образования СССР - главные моменты в истории целой эпохи
Сегодня 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. Союз, который существовал с 1922 по 1991 годы, вспоминают с разными акцентами. Кто-то считает, что это была эпоха рассвета, кто-то - декаданса. Но факты остаются фактами.
Факт
СССР на момент распада занимал почти шестую часть обитаемой суши земли с населением в 293 млн человек.
Занимал второе место в мире по уровню промышленного производства. Если бы СССР не распался, то сейчас бы в нем жили 302 млн человек.
Это масштаб, с которым сложно было бы поспорить геополитически, экономически и территориально (видео).
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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