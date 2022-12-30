ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Дата: 100 лет со дня образования СССР - главные моменты в истории целой эпохи

Сегодня 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. Союз, который существовал с 1922 по 1991 годы, вспоминают с разными акцентами. Кто-то считает, что это была эпоха рассвета, кто-то - декаданса. Но факты остаются фактами.


СССР на момент распада занимал почти шестую часть обитаемой суши земли с населением в 293 млн человек.

Занимал второе место в мире по уровню промышленного производства. Если бы СССР не распался, то сейчас бы в нем жили 302 млн человек.

Это масштаб, с которым сложно было бы поспорить геополитически, экономически и территориально (видео).

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все