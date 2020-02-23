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Дата недели. Сегодня народному артисту СССР Олегу Янковскому исполнилось бы 76 лет
Среди любителей кино нет человека, который бы не знал этого харизматичного актера. Его превозносили маститые режиссеры и восхваляли критики. 40 лет своей жизни он отдал театру и кино, сыграв более ста очень разноплановых ролей: от Ленина до Гамлета, от Петра Первого до барона Мюнхгаузена. В школьные годы несколько лет жил в Минске у своего старшего брата. И тогда дебютировал на сцене Русского театра - заменил заболевшего актера в эпизодической роли. Дата недели - 23 февраля. Сегодня народному артисту СССР Олегу Янковскому исполнилось бы 76 лет.
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