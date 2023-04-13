"Давайте продадим вашу почку" - угрозы и жестокие методы психологической обработки от украинских мошенников

В МВД Беларуси констатируют рост числа мошеннических звонков. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года их стало на 30 % больше. И это несмотря на все усилия МВД по профилактике нарушений.

Последний вопиющий случай - жительница Кричева перевела на счет украинских мошенников 12 тыс. рублей. Более того, спустя время аферисты уговорили ее продать квартиру в 2 раза дешевле рыночной стоимости.

"Мошенники постоянно на связи, происходит постоянный контроль, постоянные предупреждения о конфиденциальности. Плюс паника, твой внутренний страх и состояние, в такой ситуации отключается всякое рациональное мышление. Ты просто как марионетка идешь на поводу, потом сам не понимаешь, как такое могло произойти именно с тобой", - отметила жительница Кричева.

Жертва мошенничества до конца не может поверить в то, что случилось с ней месяц назад: классический, на сленге преступников, "развод". Женщине позвонил якобы сотрудник Белорусской ассоциации банков. К слову, такой организации в Беларуси нет. Собеседник пустил в ход рабочую схему, сказал, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит. Чтобы защитить себя, а также помочь их поймать, женщине необходимо перевести сбережения на безопасный счет. Это был первый транш в копилку преступников, женщина перевела 12 тыс. рублей.

"13 марта мне уже звонят, говорят, что квартира выставлена на продажу. В Могилеве она действительно была выставлена в риелторской компании. Сказали, что я должна срочно продать квартиру, опередив мошенников, тогда сделка будет аннулирована", - сказала жительница Кричева.

Запуганная женщина снова поверила, в итоге, квартиру продали в 2 раза дешевле и отправили деньги мошенникам. В начале апреля аферист позвонил снова, сообщил, что преступник задержан, деньги вернут. Только нужно снять видео с благодарностью за содействие.





Мошенник по телефону: "Алло, да-да-да, а Вы еще говорите, у Вас органы остались? Давайте продадим Вашу почку, она стоит где-то 40 тыс. долларов. Ну, почки, сердце у Вас еще остались в принципе".

"Знаете, вряд ли помогут уже вам они", - звучит ответ на другом конце провода.

"Почему? Помогут. Они помогут нашей армии", - цинично отвечает аферист.

Когда женщина спросила, где ее деньги, ей ответили, что они пошли на "Джавелины", "Байрактары" и, конечно, на ВСУ.

Мошенники применяют жестокие методы психологической обработки и угрозы, ощущают безнаказанность. Судя по ситуации, преступники вполне были готовы продать жительницу Кричева на органы. Учитывая, что белорусская милиция быстро отслеживает работу телефонных курьеров и задерживает их, а деньги возвращает жертвам, преступники перешли на бесконтактный способ.

Раньше, чтобы забрать деньги, мошенники использовали "курьеров". В отношении них есть жесткая позиция министра внутренних дел, которая была неоднократно озвучена: "от наказания не уйдет никто". В 90 % случаев мы задерживаем преступников, однако сейчас ситуация видоизменилась. Теперь колл-центры используют бесконтактную форму обмана. Деньги переводятся прямо на счет злоумышленников. Люди идут в банк и берут кредиты, а полученные финансы снова бесконтактно отправляют на счет. Игорь Кирилович, начальник отдела управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома

Зачастую получается, что сами жертвы, наученные аферистами, пытаются обмануть банковских специалистов о целях займа. В этой связи МВД тесно работает и с банками. Кредитная история и запросы на займы позволяют специалистам финансовых структур проанализировать ситуацию.

Несмотря на все усилия милиции и СМИ в вопросах профилактики мошенничества, количество таких преступлений растет. Такие схемы можно назвать классическими и их знают не только в милиции. Причем такие махинации до сих пор работают, будь то сообщение о пострадавшем родственнике или якобы звонок из банка.