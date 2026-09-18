"Давление делает нас еще более сплоченными": Вячеслав Данилович о белорусской модели единства

В День народного единства эксперты обсудили, почему белорусская модель консолидации остается устойчивой в условиях санкционного давления и геополитических вызовов. По мнению доктора исторических наук, профессора Вячеслава Даниловича, фундамент единства - это историческая память, а Всебелорусское народное собрание и референдумы являются реальными инструментами народовластия. Внешние игроки, стремясь подчинить Беларусь своему влиянию, сталкиваются с непониманием: чем сильнее давление, тем сплоченнее становится народ. Подробности смотрите в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

Профессор подчеркивает, что белорусская модель развития опирается на опыт предков. Всебелорусское народное собрание имеет корни в древнеславянском вече и Всебелорусском съезде 1917 года, а также в Народном собрании Западной Беларуси. "Это мощнейший стабилизирующий институт. Главная задача ВНС - уберечь нас от глобальных потрясений и дать возможность спокойно развиваться. То, что в нашей политической системе активно используется этот элемент народовластия, будь то референдумы или ВНС, - это важнейший элемент реальной демократии", - заявил он.

По словам Вячеслава Даниловича, Беларусь находится на геополитическом перекрестке, и у внешних сил есть соблазн подчинить ее своему влиянию. Отсюда - неприятие белорусской модели. "Коллективный Запад стремится навязать свои псевдоценности и заставить нас двигаться в их идеологическом русле. Это ведет к утрате суверенитета и подчинению чужой воле. Для нас это абсолютно неприемлемо", - отметил историк.

Он напомнил, что даже в 20-30-е годы XX века, когда Западная Беларусь находилась под польским гнетом, политика полонизации в отношении белорусов буксовала. Тогда польские власти планировали физически разрушить единство народа через переселение белорусов вглубь Польши. "Духовно сломить не получалось, переформатировать сознание предков не удалось. Жизнь на геополитическом перекрестке выработала у нас дух единства, благодаря которому мы выстояли", - подчеркнул профессор.

Эффект санкций эксперт объясняет просто: зрелый народ и зрелое государство не рассыпаются от давления. "Если это незрелое государство, составленное из кусочков, оно рассыплется. Наш народ очень зрелый. Давление делает нас еще более сплоченными", - резюмировал Вячеслав Данилович.

День народного единства - это напоминание о том, что белорусская модель консолидации доказала свою эффективность. Историческая память, реальное народовластие и способность выдерживать внешнее давление делают Беларусь устойчивой к любым попыткам раскола.