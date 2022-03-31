Давыдько: Искажение фактов должно искореняться, подвергаться наказанию в рамках законодательства

Обороняться здесь уже не получится. Мы должны наступать, действовать по своей программе. С нами правда. Правда всегда будет в выигрыше. Хотя, честно говоря, о правде говорить сложнее. Потому что у лжи нет границ, как мы прекрасно знаем и понимаем. Но мы ищем, мы находим, мы будем эффективно с этим бороться.

Геннадий Давыдько, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике