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Давыдько: Искажение фактов должно искореняться, подвергаться наказанию в рамках законодательства

Основные направления развития информационной политики Беларуси и России обсудили сегодня в Могилеве парламентарии двух стран. Речь шла о разоблачении фейков, о том, что доносить правду важно через все возможные аккаунты. Как отметили участники встречи, это очень актуально сейчас, когда идет мировая война за умы и влияние, и в потоках лжи важно работать по принципу быстрого реагирования.

Искажение фактов должно искореняться, подвергаться наказанию в рамках законодательства. Поэтому и депутаты Парламентского собрания, и депутаты белорусского парламента (верхней и нижней палаты) - мы работаем над законодательством, которое должно оградить людей от неверной, недостоверной информации.Сергей Пахомов, зампредседателя комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике (Россия):
Геннадий Давыдько, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике
Обороняться здесь уже не получится. Мы должны наступать, действовать по своей программе. С нами правда. Правда всегда будет в выигрыше. Хотя, честно говоря, о правде говорить сложнее. Потому что у лжи нет границ, как мы прекрасно знаем и понимаем. Но мы ищем, мы находим, мы будем эффективно с этим бороться.
Геннадий Давыдько, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике

Информационная безопасность укрепит и экономическую стабильность двух стран. Это отметили участники и во время встречи с руководством области. К слову, регионы Беларуси отмечают положительную динамику в увеличении товарооборота с Россией. Только в Могилевской области годовая цифра превысила 6 млрд рублей.

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