"Дай лесу новае жыццё!": депутаты Палаты представителей высадили саженцы в Вилейском районе

В Беларуси завершается осенний этап масштабной республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!". Кампания направлена на восстановление лесов, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений.

К "зеленому марафону" присоединились депутаты Палаты представителей. Овальный зал и важные законопроекты они сменили на лопаты, ведра с сеянцами и осенний лес, чтобы вместе со всей страной "даць лесу новае жыццё".

"Дай лесу новае жыццё!" - это не просто акция, восстановление гектаров после ураганов, а республиканский урок бережного отношения к природе. Марафон объединяет всю страну и создает зеленое наследие для будущих поколений.

С самого утра работа кипела в Вилейском районе. Здесь во главе с председателем трудились депутаты Палаты представителей и работники секретариата. Высадили сосны и березы на участке площадью порядка 4 га на территории Нарочанского лесничества. Эта зона особая для страны. Нарочанский край - визитная карточка Беларуси. Поэтому депутаты подошли к делу с максимальной ответственностью.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Прежде чем лес вырастет, пройдет большое количество лет, но останется память, что мы принимали участие в посадке, восстановлении этих угодий. О важности леса в жизни нашей страны говорить не приходится: это и легкие, как говорят, Европы, это и древесина, и место отдыха для людей. Это замечательно - побывать на природе в лесу каждому человеку".

Почему же высаживают именно сосну и березу? Как рассказали в местном лесхозе, эти породы более устойчивы к сильным ветрам, что особенно важно для восстановления лесов после ураганов. Древесина обеих пород очень нужна на рынке. Из березы получают фанеру и березовый сок, а сосна идет на пиломатериалы и строительство. Смешанные сосново-березовые леса просто красивы и создают очень живописный пейзаж.

Дмитрий Дрозд, директор Вилейского опытного лесхоза:

"Сегодня мы встречаем высоких гостей. Все откликнулись на нашу беду, все едут на помощь. В рамках акции "Дай лесу новае жыццё!" мы сегодня создаем культуру в Нарочанском лесничестве. Могу сказать, что повреждены насаждения на территории Вилейского лесхоза в пяти лесничествах".

Кто-то скажет, мол, не лучшая погода для зеленого марафона. На большей части страны пасмурная дождливая погода, но это абсолютно не повлияло на настроение участников. Для высадки растений это идеальные условия, ведь при такой погоде саженцы обязательно приживутся.