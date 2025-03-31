"Дай лесу новае жыццё!" - по всей стране прошли массовые высадки деревьев

Важной инициативой граждан стала акция "Дай лесу новае жыццё!" - это когда мы всей страной возрождаем наше общее богатство. Не зря Беларусь называют легкими Европы. И сегодня, опять же, несмотря на капризы погоды, трудовой десант работал в каждом уголке нашей страны.



Я впервые принимаю участие в посадке леса. И сегодня мне повезло вдвойне. Мастер-класс по правильной высадке мне будет давать сам председатель ЦИК Беларуси Игорь Васильевич Карпенко.

Немаленький вклад в большое дело! В Погостском лесничестве с самого утра, несмотря на бодрящую температуру, жарко! Здесь высадился дружный трудовой десант коллектива Центризбиркома Беларуси. Чтобы собственными руками взрастить новую зеленую жизнь. Спустя восемь десятилетий - эти саженцы сосен и елей превратятся в прекрасный белорусский лес.

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Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Приятно осознавать, что после нас здесь останется такое полезное достояние, которое будет востребовано нашими потомками. Лес - наше природное богатство, важный ресурс, восстанавливаемый ресурс, который приносит стране и экономическую выгоду, и востребован во всех отношениях. Посадка леса - это, наверное, святое дело, особенно в Год благоустройства".

Вклад коллектива Конституционного суда

Экологическая акция "Дай лесу новае жыццё!" с большим трепетом отозвалась в сердцах белорусов. Она стала по-настоящему народной и объединила всех белорусов. В Вязынском лесничестве свой вклад в зеленое будущее страны внесла и команда Конституционного суда, высадив около трех гектаров леса.

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Наталья Карпович, зампредседателя Конституционного суда Беларуси:

"По нашему законодательству, наши люди могут свободно находиться в лесах, собирать грибы, ягоды. Просто гулять по лесу, дышать целебным воздухом. Это огромное благо для современного человека, в нашей такой непростой сегодняшней жизни. Поэтому сегодня все работники Конституционного суда, судьи Конституционного суда с огромным удовольствием сюда приехали, чтобы посадить эти маленькие саженцы. Мы сделаем нашу окружающую среду чище, красивее. Ну и, конечно, добрую память нашим потомкам оставим".

Дать лесу новую жизнь - общий долг

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Старт зеленой инициативе осенью прошлого года лично дал Президент Александр Лукашенко. После чего она ушла в народ. Высшие должностные лица, трудовые коллективы страны, волонтеры и просто неравнодушные белорусы - сегодня толокой восстанавливают белорусское богатство. Символично - новую жизнь "легкие" Европы получили в Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Нет такого места (больше в мире. - Прим.) для жизни людей, которое подарила нам, белорусам, природа. И нам надо это сберечь. Я человек очень требовательный, выросший в деревне. Можно сказать, почти в лесу. И я привык бережно относиться не только к животным, но и к растениям. Их должно быть больше, много должно быть. Возьми под свой контроль высаживание деревьев. Как я говорю, на откосах дорог, на неудобицах и так далее. Везде может вырасти дерево. А через 80 лет это будет хороший лесоматериал, который смогут использовать уже наши дети".

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Кроме того, Александр Лукашенко подчеркнул важность лесонасаждений для экологии. "Дерево - это хороший воздух для дыхания людей. Для нас это важно. После болот лес является главным генератором кислорода на нашей планете. Поэтому везде должны быть высажены деревья, где только могут расти, - поручил Президент. - Очень много работы в этом плане, и она в какой-то степени запущена".

Государственный таможенный комитет подключился к акции

На стойкость лесные массивы Быховского района непогода проверяла не раз. В 2024-м этот регион Могилевской области - один из пострадавших от стихии. Избавиться от буреломов и ветровалов - главная задача для лесхозов. За год удалось восстановить почти 300 га лесов только в Быховском лесхозе. На этот год объемы почти втрое масштабнее.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

"В Быховском районе мы работаем уже в третий раз. Первый раз - когда помогали расчищать вот эти завалы. В прошлом году посадили 15 тысяч саженцев ольхи. Сегодня работаем на 6 гектарах, будем садить 30 тысяч саженцев березы и сосны. Вторая наша группа усиленная - в Мозырском районе".

Восстановление ветровально-буреломных лесосек

Добровольную инициативу по восстановлению ветровально-буреломных лесосек поддержали и представители Могилевского облисполкома. Команда управленцев высадила молодые деревья вблизи агрогородка Сидоровичи.

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Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Благое дело. Эту тему надо продолжать. Прошу, чтобы все присоединились. Потому что лес - это наше богатство, национальный бренд. Мы всегда должны делать все вместе. Все получается, и это объединяет наших людей".

Беларусь - самая зеленая страна Европы