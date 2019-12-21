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Дайджест новостей Гомельского региона
Последние 7 дней в Гомельской области на концертных и спортивных площадках царили нешуточные эмоции. В регионе определили лучшую молодую семью, а также обладательницу звания "Миссис Гомельская область". Кроме того, город над Сожем принял международные соревнования по легкой атлетике. Об этих и других событиях из жизни полесского региона - наш следующий дайджест (видео).
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